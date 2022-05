Jade Picon e Arthur Aguiar podem atuar juntos em novela

Segundo a publicação, o convite para Arthur foi feito pela própria autora da novela, Glória Perez, que teria pedido para ele participar de uma leitura do roteiro como teste. Por enquanto, ainda não está confirmado se ele realmente vai aparecer na novela ou não, até porque Arthur abriu mão do contrato com a Globo para seguir a carreira de cantor. Ainda assim, nada impede que ele participe do projeto.