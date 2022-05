Série baseada em 'Resident Evil' ganha novo trailer cheio de criaturas famosas do jogo

No vídeo, podemos ver o cientista Alber Wesker (interpretado por Lance Reddick) - personagem que é o vilão principal da franquia - fazendo experimentos com uma nova droga chamada Joy nos laboratórios da Umbrella. Segundo ele, o remédio pode acabar com a depressão e outras doenças mentais, porém, ele também contém o T-vírus, que é o responsável por transformar as pessoas em zumbi na história do jogo.