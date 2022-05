A internet está inconformada após ver Kendall Jenner cortar um pepino em The Kardashians

Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Um terceiro usuário do Tiktok apontou que Kris deveria ter entrado em cena: "Ok, mas por que Kris não está dizendo a ela como cortar?!"

Outros acharam que o momento provou o quão fora do "mundo normal" as Kardashians estão, compartilhando: "Eu assumi que elas eram ruins em se relacionar com as coisas normais. Mas tão ruim assim?"

Outro internauta do Twitter tomou as ações de Kendall como uma mensagem motivacional, brincando: "Sempre que você sentir que é ruim em fazer alguma coisa, assista à Kendall Jenner cortar um pepino".

Outro fã twittou: "Kendall cortando um pepino descarrilou minha semana inteira".