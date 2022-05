Kourtney Kardashian teve "colapso nervoso" após quebrar anel de noivado

Durante o episódio desta quinta-feira, 12 de maio, de The Kardashians, Kourtney revelou à mãe Kris Jenner que ela fez algo "muito, muito ruim" após a momager perceber que sua filha estava sem seu lindo anel.

Kourtney, que estava com as mangas puxadas até as mãos, disse: "Estou cobrindo porque ele está realmente sendo consertado. Essa é provavelmente uma das piores coisas que já fiz em toda a minha vida, a propósito. "

No confessionário, a fundadora da Poosh explicou como aconteceu o acidente.

Confira no vídeo acima!