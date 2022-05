Amanda Seyfried ficou "enojada" com reação dos homens ao seu personagem em 'Meninas Malvadas'

"Meninas Malvadas me fez ser reconhecida. O filme realmente me ajudou a abrir portas", disse ela para a Variety. "Mas você tinha que lutar para não ser rotulada. Em 2004, eu tive que ter muito cuidado para não ser somente 'a loira bonitinha'. Se eu não tivesse feito a série Big Love no começo de minha carreira, eu teria me tornado Karen Smith [para sempre]. Todas as audições que eu tive no começo sempre eram da 'amiga loira'. Eu não conseguia pegar papéis principais, porque por alguma razão eu não me encaixava nisso. Eu não sei o que era".