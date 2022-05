Produtora de Kardashians relembra quando Khloé descobriu que Tristan teria outro filho

A produtora executiva de The Kardashians, Danielle King, revelou recentemente que as câmeras estavam ligadas naquele dia no início de janeiro, quando o escândalo estourou. (No início do ano, Tristan emitiu um pedido público de desculpas à Khloé depois que um teste de paternidade provou que ele era pai do filho de Maralee Nichols).

"Bem, para aquele momento em particular, minha equipe estava lá", disse Danielle à Us Weekly. "Nós estávamos lá para filmar outra coisa no início da manhã e na manhã em que a notícia foi divulgada, nós legitimamente estávamos lá. Temos esse momento em câmera."

Como Danielle explicou sobre o momento notável, ela entende que os espectadores possam se perguntar sobre a presença da equipe em tempo real. "Eu sei que às vezes é difícil para o público entender, 'Oh, eles voltaram e capturaram isso?'", disse ela. "Mas houve tantos momentos que genuinamente capturamos só porque quase sempre estamos lá. Quase sempre há uma câmera ligada."