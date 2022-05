Selena Gomez se desculpa após fãs a acusarem de mandar indireta para Hailey Bieber

Enquanto alguns tentaram colocar Selena e Hailey uma contra a outra por causa de seus laços com Justin Bieber (Selena já namorou com ele e o cantor é casado com Hailey), a cantora de "Wolves" e a modelo já deixaram claro que não há ressentimento, como demonstrado através de sinais sutis de apoio nas mídias sociais.

E quando os rumores de tensão se espalharam, elas foram rápidas em acabar com eles. Depois que Selena lançou seu hit de 2019, "Lose You to Love Me", e Hailey mais tarde postou uma captura de tela da faixa de Summer Walker, "I'll Kill You", por exemplo, a artista pareceu criticar a especulação de qualquer animosidade e pediu aos seguidores que fossem respeitosos.

"Estou muito grata pela resposta da música", disse Selena na época. "No entanto, eu nunca vou tolerar mulheres derrubando outras mulheres. Então, por favor, sejam gentil com todos."