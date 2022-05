Avril Lavigne e Machine Gun Kelly farão show em barzinho de Brasília?

A confusão começou nessa terça-feira, 10, quando os fãs notaram que os dois artistas confirmaram um show no bar 'Birosca do Conic', em Brasília, que aconteceria no dia 12 de junho. A notícia ganhou ainda mais repercussão porque a cantora confirmou shows no Brasil recentemente e os dois artistas trabalharam juntos no último CD dela, 'Love Sux'. Ou seja, poderia ser real!