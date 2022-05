Teatro da Broadway critica vazamento de nu frontal de Jesse Williams: "Inaceitável"

Nessa terça-feira, 10 de maio, o teatro divulgou um comunicado dizendo que eles "trabalharam para garantir" a privacidade das estrelas da Broadway, de Take Me Out, "criando um espaço sem celular com telefone trancados em todas as apresentações".

"Estamos chocados que esta política tenha sido violada e imagens não autorizadas de nossa empresa de atuação tenham sido postadas", continuou o comunicado. "É profundamente lamentável que um membro da plateia tenha escolhido desrespeitar a produção, seus colegas da plateia e, mais importante, o elenco dessa maneira."

O Second Stage Theatre também criticou o indivíduo que gravou o vídeo não autorizado de Williams, chamando o ato de "violação grosseira e inaceitável de confiança entre o ator e o público" e dizendo que poderia haver "graves consequências legais".

O teatro prometeu remover todos os vídeos de nudez de Williams e contratou funcionários adicionais para ajudar a aplicar a política do não uso de telefone em suas apresentações.