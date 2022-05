Hairstylist de Kim Kardashian detalha sua transformação para loira

Quando Kim Kardashian chegou ao Met Gala 2022 em Nova York no dia 2 de maio, atraiu todos os olhares: ela não estava apenas usando um dos vestidos icônicos de Marilyn Monroe, ela também ficou loira.

De acordo com o cabeleireiro de Kim, a estrela de The Kardashians sabia que a maior noite da moda era o momento perfeito para uma mudança.

"Honestamente, foi o momento certo. Simplesmente se encaixou", compartilhou Chris Appleton exclusivamente com o E! News. "Eu amo uma Kim loira. Acho tão interessante como uma cor pode mudar as cores das roupas que você veste e realmente muda sua maquiagem. Você pode realmente reinventar as coisas."

Para uma transformação de cabelo tão ousada como essa, Chris disse que é preciso muita paciência, cuidado e atenção para acertar as coisas. Saber que Kim estiliza tanto o cabelo também desempenhou um fator em como ele aperfeiçoou o visual.