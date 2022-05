Travis Scott se apresentará no Billboard Music Awards após tragédia do Astroworld

Antes de seu retorno oficial, Travis provocou os fãs com uma apresentação surpresa na festança Revolve x Bootsy Bellows no Revolve Festival After Party em La Quinta, Califórnia, em abril.

"Ele tocou as melhores, mas 'Goosebumps' foi o prazer do público", disse uma testemunha ocular ao E! News. "As pessoas estavam super animadas para vê-lo. Todo mundo estava dançando e cantando junto."