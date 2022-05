Ryan Dorsey detalha seu comovente Dia das Mães sem Naya Rivera

"Acordei pensando em tanta coisa", escreveu Dorsey, que se separou da atriz de Glee em 2018, em post no Instagram nesta terça-feira, 10 de maio, ao lado de uma série de fotos de seu filho. "Josey com sua avó e eu sozinho. Eu não mando mensagens de Feliz Dia das Mães porque parece uma coisa insana de se fazer, considerando. Minha mente está cheia de tantos pensamentos. Tantas coisas. Tantas coisas para fazer neste domingo, mas a primeira coisa na lista era seguir em frente e ir para o meu lugar menos favorito no mundo."

Dorsey escreveu que "tentou voltar a dormir um pouco mais, como se eu pudesse apenas sonhar com a realidade e adiar a vida real um pouco mais". Mas enquanto ele estava deitado na cama, "Flashes de memórias de mim quando menino com minha mãe se transformaram em alguma gratidão pelos anos que tive e ainda tenho", continuou ele.