Confira a joia de esmeralda que Psalm West ganhou no aniversário de 3 anos

Psalm aproveitou seu grande dia com uma festa de aniversário temática do Hulk cheia de detalhes, incluindo uma parede de decoração com as mãos do super-herói, um bolo e um túnel de balão verde gigante.

Kim postou fotos da festa no Instagram junto com uma homenagem ao filho. "Feliz 3º aniversário para meu doce bebê Psalm", escreveu ela. "Seu sorriso ilumina a sala e sua risada alta e aconchego são os melhores! Meu bebê para sempre! Eu te amo muito!"