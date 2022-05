Jesse Williams viraliza após fazer nu frontal em peça da Broadway

Nesta segunda-feira, 9, os fãs reagiram na web após algumas fotos e vídeos do ator em sua peça da Broadway, Take Me Out, viralizarem. Detalhe: ele surge completamente nu em uma cena.

E agora, a ex-estrela de Grey's Anatomy está compartilhando seus pensamentos com o mundo.

"É um corpo, uma vez que você vê, você percebe que é o que quer que seja, é um corpo!", Jesse disse em entrevista no Watch What Happens Live's After Show. "Eu só tenho que fazer com que não seja uma grande coisa".

Quando o apresentador Andy Cohen perguntou se ajudava que um ator possa "se sentir bem" com seu – vamos dizer, físico – ao tomar a decisão de ficar nu no palco, Jesse deu uma resposta simples.

