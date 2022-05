Balenciaga dá o que falar na internet após lançar tênis "destruído"

Tudo porque a marca lançou um calçado bem polêmico. E disso eles entendem, né? Quem aí lembra do Crocs plataforma? Além disso, ela também já fez sucesso em outras coleções com seus "calçados do papai" e os "ugly shoes".

Pois dessa vez, a grife francesa ganhou destaque com o Paris Sneaker, que possui aparência de "destruído", com direito a rasgos, furos e aspecto de sujo, tanto no tecido quanto na sola. O criador foi o designer Demna Gvasalia. Em imagens da campanha, os sapatos ganham uma estética "surrada" ainda mais acentuada.