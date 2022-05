Hilaria Baldwin e Alec Baldwin revelam sexo de seu sétimo filho

Exa Dark Sideræl Musk

O nome da filha de Grimes e Elon Musk é tão complicado que achamos melhor deixar ela explicar.

"Exa é uma referência ao termo de supercomputação exaFLOPS (a capacidade de executar 1 quintilhões de operações de ponto flutuante por segundo). Enquanto isso, Dark ['Escuridão', em português] é o desconhecido. As pessoas tem medo da escuridão, mas na verdade ela é só a ausência de fótons. A matéria escura é um lindo mistério de nosso universo", disse ela.

Já quanto a Sideræl, Grimes afirmou que é "o tempo real do universo, tempo das estrelas, do espaço sideral, não o nosso tempo daqui da terra", além de uma referência ao seu personagem favorito de Senhor dos Anéis, Galadriel, que escolhe "abrir mão do poder do anel".