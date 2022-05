Tristan Thompson envia flores à Kris Jenner no Dia das Mães apesar do término com Khloé

Em janeiro, Tristan, de 31 anos, confirmou que teve um filho com Maralee Nichols. Em um pedido de desculpas postado no Instagram, o atleta observou que Khloé não "merece a mágoa e a humilhação" que causou.

O jogador do Chicago Bulls já tentou fazer as pazes com a matriarca da família Kardashian por escândalos de traição passados durante o final da 19ª temporada de Keeping Up with the Kardashians.

"Eu lembro de você me dizendo: 'Essa é minha garotinha, essa é minha coelhinha'", disse ele à Kris em 2020. "Então, quando eu a machuquei com todas as minhas ações, isso realmente me afetou muito devido ao quanto eu decepcionei você e nosso relacionamento, porque você me via como um filho."

Durante o encontro, a momager admitiu que se machucou pessoalmente pelas ações desrespeitosas do atleta.