Mãe de Gabriel Medina dispara: "Roubaram tudo que ele tinha de melhor"

Simone Medina, mãe de Gabriel Medina, abriu o jogo sobre a relação com o filho e a ex-nora, Yasmin Brunet. Em entrevista que foi ao ar em 8 de maio, no Domingo Espetacular, da Record TV, Simone disse que ainda é bloqueada por Medina e que não foi convidada para o casório do filho com Yasmin no Havaí.