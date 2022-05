Descubra como Kylie Jenner celebrou Dia das Mães com Travis Scott e Stormi

Nesse domingo, 8 de maio, a fundadora da Kylie Cosmetics compartilhou detalhes de seu Dia das Mães em família através do Instagram. Não só Kylie recebeu dezenas de buquês de rosas das pessoas queridas, como também ganhou uma homenagem de seu namorado Travis, que deixou sua casa lotada de margaridas brancas. Como visto nos Stories, a ex-estrela de Keeping Up With the Kardashians, mostrou os luxuosos buquês que foram suficientes para preencher todo um espaço ao ar livre.

Mas isso não é tudo. Mantendo-se fiel ao tema, o rapper ainda preparou uma mesa especial com copos e decoração de margaridas brancas. E como Stormi, de 4 anos, comentou no vídeo, a adorável mesa era apenas para a dupla mãe e filha.

Confira as imagens do Dia das Mães de Kylie no vídeo acima!