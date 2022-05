Priyanka Chopra e Nick Jonas postam 1ª foto da filha após bebê passar 100 dias na UTI

Nick compartilhou uma declaração semelhante em sua página, acrescentando: "Feliz Dia das Mães para todas as mães e cuidadores incríveis, mas quero tirar um minuto para um desejo especial de Dia das Mães à minha incrível esposa @priyankachopra em seu primeiro Dia das Mães."

"Babe, você me inspira em todos os sentidos, e está assumindo esse novo papel com tanta facilidade e firmeza", escreveu o cantor do Jonas Brothers. "Estou muito grato por estar nesta jornada com você. Você já é uma mãe incrível. Feliz Dia das Mães. Eu te amo."

Priyanka também prestou homenagem às outras mães e ao marido em seu post. "Feliz Dia das Mães para todas as mães e cuidadores em minha vida e que estão por aí. Vocês fazem parecer tão fácil. Obrigada. Além disso.. Não há ninguém com quem eu prefira fazer isso do que você. Obrigada por me fazer um mamãe @nickjonas eu te amo."

Em seus Stories no Instagram, Priyanka também homenageou sua mãe, Dra. Madhu Chopra, e a mãe de Nick, Denise Jonas. "Feliz Dia das Mães @drmadhuakhourichopra e @mamadjonas", escreveu ela. "Eu amo vocês duas!"