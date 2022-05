Jennifer Grey, ex-noiva de Johnny Depp, reage ao julgamento de Amber Heard

Jennifer Grey tem alguns pensamentos sobre o processo de Johnny Depp contra Amber Heard. Jennifer, conhecida pelo icônico clássico Dirty Dancing, foi questionada sobre Depp - com quem ela esteve brevemente noiva durante um relacionamento de nove meses em 1989 - em uma nova entrevista com o Entertainment Tonight em torno do lançamento do livro de memórias Out of the Corner, que detalhou parcialmente seu romance de curta duração.