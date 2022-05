Veja o outro vestido de Marilyn Monroe usado por Kim Kardashian após MET Gala 2022

Uma entrevista da Vogue com Kim, publicada no início desta semana, apontou que ela realmente tinha três looks de Marilyn para a noite do MET Gala. Embora a estrela ainda não tenha compartilhado detalhes de seu terceiro vestido, ela disse que planejava usar o vestido de Marilyn no Globo de Ouro "para comer pizza no meu quarto de hotel".

Afinal, como compartilhou na entrevista, ela perdeu 16 quilos em três semanas apenas para se encaixar no número de ouro do tapete vermelho da gala. "Eu não morri de fome", disse ela, "mas eu fui muito rigorosa."