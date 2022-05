Pepita anuncia adoção do primeiro filho: "Orgulho de dizer que sou mãe"

À Marie Claire, a cantora revelou que ficou 2 anos e 5 meses na fila de adoção, mas quando o sonho se tornou realidade, foi pega de surpresa com a notícia.

"Senti muito carinho e respeito, além de uma torcida enorme para tudo dar certo. Toda vez que eu me encontrava com as assistentes sociais e psicólogas eu via uma torcida muito grande delas em me ver como mãe", conta ela.