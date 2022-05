As revelações mais chocantes do testemunho de Amber Heard no julgamento com Johnny Depp

Por que Amber Heard tirou fotos de Johnny Depp desmaiado?

No começo do testemunho de Heard, no dia 5 de maio, a advogada Elaine Bredehoft perguntou para sua cliente porque ela tirou fotos de Depp desmaiado durante uma viagem deles para o Bahamas, em 2013.

"Ele nunca se lembrava do que aconteceu, ou negava, ou me acusava de ter feito algo que eu não fiz", disse Heard. "Eu não tinha ninguém para me ajudar a me defender". A atriz depois disse que o time de Depp cuidou dele durante o seu problema com abuso de substâncias, mas que eles não apoiavam ela.