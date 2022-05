Saiba mais sobre os artistas que estarão no Primavera Sound

Lorde

A cantora, que já é muito conhecida no mundo pop e também é amiga próxima de Taylor Swift, já começou sua carreira com tudo! A primeira música dela, "Royals", se tornou um fenômeno mundial e até lhe rendeu Grammys – tudo com 17 aninhos.

Sua carreira continuou tendo vários hits e agora ela está promovendo seu último álbum, Solar Power, que tem uma sonoridade bem acústica, calminha e com cara de verão. Sem dúvidas vai combinar muito com o clima do festival!