Kim Kardashian celebra 3 anos de Psalm West com festa temática do Hulk

Enquanto o filho mais novo de Kim Kardashian e Kanye West não completa 3 anos até 9 de maio, a estrela do reality começou as comemorações um pouco mais cedo, com uma festa temática do Hulk, nessa quinta-feira, dia 5 de maio. E desde a decoração às guloseimas, o evento foi repleto de detalhes incríveis.

Os convidados foram recebidos por uma parede gigante cheia de mãos do Hulk e um arco de balão verde. À medida que avançavam, encontraram ainda mais detalhes, incluindo um espelho que parecia ter sido quebrado pelo próprio personagem da Marvel. Havia até uma enorme estátua do alter ego de Bruce Banner.

Quanto aos doces? Churros e chocolate no formato das Mãos de Hulk recheadas de doces. Uma fonte disse ao E! News que os convidados também desfrutaram de um bolo com o tema do super-herói, da Hansen's Cakes.

Além disso, havia diversas atividades divertidas para as crianças, incluindo uma estação de fabricação de smile.