Simone se pronuncia após vazamento de áudio de briga com Simaria

Para quem não está por cima do que aconteceu, segundo o site TV Pop, quando as irmãs foram gravar sua participação no 'Programa do Ratinho' rolou uma briga. Durante a apresentação, as duas discutiram no palco, o que fez com que o apresentador ficasse surpreso e achasse que tudo fazia parte de uma brincadeira. No entanto, a coisa era séria.