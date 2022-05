As maiores revelações de 'O Mistério de Marilyn Monroe: Gravações Inéditas'

Casamento conturbado

Monroe conheceu a estrela do New York Yankees, Joe DiMaggio, depois que ele se aposentou e eles namoraram por mais de um ano antes de se casarem na Prefeitura de San Francisco, em 14 de janeiro de 1954, o segundo casamento de cada um deles. Ambos queriam filhos, mas fora isso sua breve união não deu certo por não estarem na mesma página sobre a carreira de Marilyn.

O notoriamente ciumento DiMaggio estava no set no dia em que filmaram o momento icônico da saia sendo soprada pelo vento para O Pecado Mora ao Lado, em frente ao Trans-Lux 52nd Street Theatre de Manhattan, e ele explodiu sobre isso. Conversando com Summers, a cabeleireira do filme, Gladys Whitten, lembrou-se de Monroe chegando ao trabalho no dia seguinte com hematomas nos ombros. "Com um pouco de maquiagem e tudo mais, ela foi em frente e trabalhou", disse Whitten.

Monroe pediu o divórcio em outubro daquele ano, dizendo a repórteres em uma entrevista coletiva com seu advogado: "Nosso casamento não foi feliz, terminou em nove meses, infelizmente. Não sei mais o que dizer".

DiMaggio, que teve um filho com sua primeira esposa, nunca se casou novamente e seu advogado Morris Engelberg, que estava ao lado de sua cama quando ele morreu em 1999, disse à Vanity Fair que as últimas palavras do atleta foram: "Eu finalmente vou me encontrar com Marilyn.'"