Archie, filho de Meghan e Harry, ganha tributos de aniversário da família real

Após deixarem o cargo de membros seniores da família real em 2020, Harry e Meghan agora vivem em Santa Bárbara, na Califórnia, com Archie e sua filha de 11 meses, Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor.

Embora o casal tenha retornado ao Reino Unido em algumas ocasiões - Harry e Meghan visitaram recentemente a avó do príncipe, antes do Invictus Games 2022, e Harry participou da inauguração da estátua de sua falecida mãe, princesa Diana, e do funeral de seu avô príncipe Philip no ano passado - os dois permaneceram principalmente nos EUA, embora um porta-voz do casal disse à NBC News que Harry e Meghan estão "animados e honrados" por participarem das celebrações do Jubileu de Platina da rainha com seus filhos em junho.

"Meu lar agora, sabe, por enquanto, é nos Estados Unidos", disse Harry à Hoda Kotb em uma entrevista em abril ao Today. "Fomos recebidos de braços abertos, e há uma comunidade tão grande em Santa Bárbara. Então, isso é bom."