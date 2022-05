Kourtney Kardashian e Travis Barker celebram uma "benção" em meio à luta da FIV

No episódio desta quinta-feira, 5 de maio, de The Kardashians, o casal, que ficou noivo em outubro, compartilhou sua empolgação por alcançar um novo estágio em sua jornada de fertilidade.

A ex-estrela de Keeping Up With the Kardashians explicou: "Estamos super empolgados porque é a primeira vez que conseguimos uma recuperação de óvulos em seis meses de tratamentos de fertilidade".

Durante uma conversa com Travis, Kourtney descreveu o momento como uma "bênção", especialmente porque "nas duas últimas vezes que tentamos, não conseguimos chegar a essa fase". Kourtney descreveu anteriormente as dificuldades e os efeitos colaterais que ela encontrou até agora durante a fertilização in vitro.

O casal foi visto em uma consulta com seu médico, Dr. Wood, que explicou que Kourtney tinha um folículo ovariano promissor que eles poderiam usar para avançar com o processo.

O médico acrescentou: "Temos muitos bebês bons de um bom folículo, então espero que seja de alta qualidade e resulte em um embrião normal".