Grávida do primeiro bebê, Rihanna se casa com A$AP Rocky em novo clipe

No vídeo, a cantora, de 34 anos, aparece usando um vestido de noiva vermelho e véu combinando, enquanto carrega um buquê de rosas vermelhas. A câmera se move para um rapper sorridente, cujos dentes de ouro formam as palavras "Casa comigo?". Em resposta, a dona do hit "What's My Name" mostra o próprio grill de ouro, que diz: "Eu aceito".