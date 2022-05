Kim Kardashian posta mensagem enigmática após críticas no MET Gala

Depois de receber críticas por revelar que perdeu 7 quilos em três semanas para caber no vestido icônico de Marilyn Monroe, para o Met Gala 2022, a CEO da SKIMS compartilhou uma mensagem enigmática em seu Instagram Stories sobre estar disposta a aprender.

Veja o que o que Kim escreveu no post no vídeo acima!

A mensagem de Kim surge dias depois que ela recebeu críticas por compartilhar que passou semanas em uma dieta sem carboidratos e açúcar para conseguir seu visual no Met Gala. Enquanto estava no tapete vermelho, a estrela também disse à Vogue que, para caber no vestido desenhado por Bob Mackie, ela correu na esteira, usou um traje de sauna duas vezes ao dia e em grande parte comeu apenas vegetais e proteínas.