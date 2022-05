Saiba por que Kanye West abandonou monólogo de Kim Kardashian no SNL

Definitivamente, havia uma pessoa que não estava rindo do monólogo de Kim Kardashian no Saturday Night Live: Kanye "Ye" West. No episódio de 5 de maio de The Kardashians, Kim Kardashian revelou que seu ex - que participou de seu show de apresentação em outubro - saiu durante seu monólogo e, surpreendentemente, não foi a fala sobre se divorciar de Kanye por causa da "personalidade dele" que o deixou incomodado.

Confira no vídeo acima o verdadeiro motivo do artista ter abandonado a apresentação da ex-esposa.