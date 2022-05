Personal responde críticas sobre perda de peso de Kim Kardashian para MET Gala

Ele acrescentou que "é possível perder 10 quilos de forma saudável".

No Met Gala 2022, Kim causou alvoroço quando compartilhou seu regime com a Vogue. A estrela de The Kardashians disse que cortou carboidratos e açúcar, corria na esteira e usava um traje de sauna duas vezes por dia. No entanto, ela deixou claro que ainda comia, dizendo à publicação: "Eu não morri de fome, mas fui muito rigorosa".

No dia seguinte ao Met Gala, a atriz de Riverdale, Lilli Reinhart, aparentemente comentou sobre a perda de peso de Kim no Instagram, escrevendo que era "tão errado" e "tão fod* em centenas de níveis".