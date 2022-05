Khloé Kardashian elogia Anitta ao revelar papo com cantora no MET Gala

Khloé Kardashian prometeu e cumpriu: a musa de The Kardashians bateu um super papo no Twitter e fez a alegria dos fãs, especialmente dos brasileiros. O motivo? Khloé, que fez a sua estreia no MET Gala neste ano, elogiou nada menos que Anitta.

Uma internauta perguntou se a estrela havia conversado com a cantora de 29 anos no maior evento de moda do ano.