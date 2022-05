Veja a participação do filho de Kylie Jenner em vídeo do MET Gala

Os fãs puderam conferir detalhes da equipe que estava ao lado de Kylie antes do evento do dia 2 de maio, incluindo a filha de Kylie, Stormi Webster, de 4 anos, e o segundo filho de Kylie, de 3 meses, que anteriormente se chamava Wolf Webster. Os dois filhos são frutos da relação com Travis Scott.

O vídeo mostra Stormi pulando no colo da vovó Kris Jenner enquanto Kris e Kylie cantam: "Vamos para Nova York!", depois de embarcar em um jato particular. Stormi também demonstrou amor à sua tia Khloé Kardashian, dando-lhe um abraço e um high five no avião.

E Stormi não foi a única pequena que partiu para a Big Apple. Kylie mostrou um vídeo dos pés do filho balançando em um tênis Jordan. "Olha para os sapatos fofos do meu filho", disse a mãe. "Ele não pode nem andar ainda."

Confira Stormi e seu irmão no vídeo acima!