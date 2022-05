Ana Maria Braga se engasga com bolo ao vivo e não consegue encerrar o 'Mais Você'

Após a apresentadora protagonizar vários momentos pra lá de inusitados no 'Mais Você', Ana passou por um sufoco durante o episódio desta quarta-feira, 4! Depois de comer um pedaço de bolo de laranja com geleia que tinha uma camada de açúcar de confeiteiro em cima, ela se engasgou, o que acabou fazendo com que a jornalista Juliana Massaoka, que estava no estúdio com ela, tivesse que encerrar o programa.