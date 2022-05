Kim Cattrall revela verdadeira razão de sua ausência em 'And Just Like That...'

Apesar de ser uma figura central na série da HBO, Sex and the City, em 2017, a atriz decidiu que era hora de deixar seu papel como Samantha Jones, mesmo quando um terceiro filme estava sendo escrito.

"É uma grande sabedoria saber quando basta", disse ela à Variety em uma nova entrevista. "Eu também não queria comprometer o que a série era para mim. O caminho a seguir parecia claro."

E por um tempo, parecia que Sex and the City tinha acabado para valer, com o criador da série Darren Star dizendo: "É impossível imaginar a série sem ela".

Mas suas colegas de elenco, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, evocaram um mundo onde Samantha Jones existe. O spin-off de Sex and the City, And Just Like That... estreou em dezembro de 2021 e deu o que falar.

Então, o que Cattrall acha de como eles lidaram com sua saída? Continue lendo abaixo para descobrir sua opinião não filtrada sobre a nova vida de Samantha em Paris e a história que a fez perceber que era hora de dizer adeus.