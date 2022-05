Por que Justin Bieber teve "colapso emocional" no início do casamento com Hailey

O cantor acabou de lançar seu novo single "Honest", ele e Hailey Bieber estão casados e felizes e o astro está no meio de sua Justice World Tour. Mas chegar a este lugar levou algum tempo, e Justin se abriu sobre seu caminho durante o episódio dessa segunda-feira, 2 de maio, do The Ebro Show.

"É uma jornada", disse Justin, 28 anos. "Quero dizer, eu me lembro que quando me casei, tive um pequeno colapso emocional porque pensei que o casamento resolveria todos os meus problemas e não resolveu. Foi meio que uma reflexão de, tipo, 'Você é um homem meio hipócrita. Você quer que sua esposa faça algo que você não está fazendo'. E quero dizer, às vezes é difícil olhar no espelho e realmente ter que perceber, 'Cara, talvez você não seja a pessoa que você necessariamente pensou que fosse.' E, sabe, isso é apenas o resultado de traumas e circunstâncias da vida."