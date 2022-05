Como as Kardashians garantiram seus primeiros convites do MET Gala

Nessa segunda-feira, 2 de maio, Kim Kardashian se juntou à Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner no Met Gala 2022, marcando a primeira vez que todas as irmãs compareceram ao evento juntas. E enquanto a chegada das estrelas ao tapete vermelho foi esperada por muitos, nem sempre foi assim.

Na nova biografia Anna, vários ex-funcionários de Anna Wintour compartilham novos detalhes sobre como é trabalhar com a editora-chefe da Vogue. Eles também deram uma ideia de como as celebridades realmente conseguem um convite para o prestigiado Met Gala.

De acordo com Stephanie Winston Wolkoff, que foi anteriormente organizadora de eventos da Vogue, as Kardashians não foram bem-vindas no baile por muitos anos. "As Kardashians não tinham estilo", disse ela na biografia, "e toda a razão de quem elas eram não tinha nada a ver com a Vogue".

O livro afirma que os representantes das Kardashians ligaram para tentar levá-las ao evento, mas as coisas não mudaram até 2013, quando Kim fez sua estreia no Met Gala como namorada do então parceiro Kanye West. O E! News entrou em contato com a equipe das Kardashians para comentar e não teve resposta.