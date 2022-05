Juíza rejeita pedido de Amber Heard para descartar processo de difamação de Johnny Depp

Em 2018, Heard escreveu um editorial para o The Washington Post intitulado "Amber Heard: I spoke up against sexual violence—and faced our culture's wrath. That has to change" (Amber Heard: Me pronunciei contra a violência sexual – e enfrentei a ira de nossa cultura. Isso tem que mudar). Embora Heard não tenha citado Depp no artigo, ele a acusou de difamação de caráter por detalhar supostos abusos domésticos no editorial, que ele descreve como uma "farsa elaborada".

Depp está argumentando que o editorial lhe custou um acordo de US$ 22,5 milhões para um sexto filme de Piratas do Caribe e uma perda total de US$ 40 milhões desde a publicação do artigo, disse seu porta-voz ao E! News.

De acordo com documentos judiciais, Depp procura provar que três aspectos da peça são difamatórios: a referência da manchete à "violência sexual", o parágrafo em que Heard se descreve como "uma figura pública que representa o abuso doméstico" e o parágrafo em que ela menciona "instituições [que] protegem homens acusados de abuso".