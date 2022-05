Dave Chapelle é atacado por homem no palco durante festival de comédia

Enquanto o comediante se apresentava no Hollywood Bowl, nessa terça-feira, 3 de maio, um homem sentado na plateia subiu ao palco e o atacou. O Departamento de Polícia de Los Angeles confirmou o incidente ao E! News, nesta quarta-feira, 4 de maio, afirmando que o suspeito estava com a réplica de uma arma. Desde então, a polícia identificou o homem de 23 anos, chamado Isaiah Lee, que foi preso por agressão com uma arma mortal e transportado para um hospital local para tratamento após o incidente. Sua fiança foi fixada em US$ 30 mil.

As autoridades confirmaram anteriormente à NBC Los Angeles que Chappelle não se feriu durante o incidente, enquanto Lee foi levado ao hospital com "ferimentos superficiais" depois que a segurança do local interveio para ajudar o comediante.

Chappelle, de 48 anos, estava se apresentando no Hollywood Bowl como parte do Netflix Is A Joke Fest. No início da noite, o comediante Chris Rock subiu ao palco para se apresentar no local.