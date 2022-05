Kailia Posey, de "Pequenas Misses", morre aos 16 anos: causa é revelada

Kailia apareceu na série do TLC ao lado de sua mãe Marcy, que a treinou para ser contorcionista. "Quando Kailia era mais nova, quando ela tinha 3 anos, ela começou a fazer concursos", disse a matriarca em um clipe do programa, postado no YouTube. "Ela é uma profissional quando ela sobe no palco, ela diz que está nervosa, mas uma vez que ela sobe no palco ela é uma profissional. Ela vai te vencer, todas as vezes."

"Kailia tem um talento muito bom", continuou. "Quero dizer, completamente incrível. Eu não conheço ninguém que seja concorrente de Kailia."