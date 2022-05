Linn da Quebrada dá melhor resposta ao rebater falas transfóbicas de Nego Di

No registro, o ex-participante do BBB 21, da TV Globo, diz: "Para quem não sabe quem é Linn da Quebrada, é a travesti que estava no BBB e acabou de sair. Agora é assim que se fala, a travesti. Quando é travesti é porque tem a peça, ainda não cortou".

E ele não parou por aí, pois continuou comentando sobre a orientação sexual da artista, que também participou do reality show global.