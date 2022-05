Billie Eilish responde após ser acusada de chamar Cardi B de "estranha" em vídeo viral

Nessa segunda-feira, 2 de maio, Cardi B e Billie Eilish participaram do Met Gala 2022 em Nova York. E depois de darem o que falar com seus looks, as duas se tornaram notícia devido a algo que Billie supostamente disse sobre Cardi.

De acordo com um vídeo online, Billie chamou Cardi B de "estranha" em uma festa pós-Met Gala realizada no Boom Boom Room, do The Standard. No entanto, as cantoras esclareceram a polêmica.

"Eu odeio a internet porque um, como vocês transformam uma das festas mais iradas em drama?", Cardi B perguntou no Twitter. "Dois, 'ocean eyes' é a música que eu toco para minha filha. Três, Billie é minha bebê, por**. Ontem, do Met à festa, tudo foi sem drama. Por que vocês querem transformar tudo em bagunça?"

E se isso não fosse o suficiente para esclarecer as coisas, Cardi B também compartilhou mensagens de voz entre ela e Billie. Alerta de spoiler: não existe drama aqui, pessoal.