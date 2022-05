Kris Jenner quebra o silêncio sobre vitória da família contra Blac Chyna

No dia 2 de maio, um juiz determinou que as Kardashians-Jenners não fizeram nada para prejudicar Blac Chyna, que acusou Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kylie Jenner e Kris de difamação e de terem interferido em seu contrato. Ela disse que a família destruiu sua carreira na TV e teve envolvimento no cancelamento do reality show do E!, Rob & Chyna. Porém, o juiz disse que a conduta de Kris, Khloé, Kim e Kylie não foi um "fator substancial" para causar "danos verdadeiros" a Chyna.