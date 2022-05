Kardashians vencem processo por difamação de Blac Chyna

Dias antes do veredicto ser alcançado, em 22 de abril, o advogado da família Kardashian-Jenner, Michael Rhodes, entrou com uma moção para indeferir o pedido de Chyna por US$ 140 milhões em danos. De acordo com documentos obtidos pelo E! News, Chyna estava buscando US$ 109.635.021 em danos econômicos e US$ 36.000.000 em danos gerais por sofrimento emocional decorrente do suposto descarrilamento da família em sua carreira na TV.

Em seu pedido de indeferimento da indenização de Chyna, Rhodes escreveu: "Antes do início do julgamento, essas alegações eram absurdas porque não havia evidência documental, análise econômica ou testemunho de especialistas que as apoiassem. As reivindicações infundadas e descontroladamente especulativas da Sra. White por danos não devem ir ao júri."