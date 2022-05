Rihanna é homenageada com estátua de mármore no MET Gala 2022

No entanto, a Vogue, publicação por trás da maior noite da moda, fez questão de homenagear a cantora - que atualmente espera seu primeiro filho com A$AP Rocky - da melhor maneira possível: criando uma linda estátua de mármore abrigada no Metropolitan Museum of Art. (Sim, o mesmo local onde o Met Gala é realizado.)

"A estátua de 'Eirene (A Personificação da Paz)' é a deusa de mármore de mais alto perfil das galerias greco-romanas do @themetmuseum", escreveu a revista na legenda de um vídeo do Instagram, mostrando as obras de arte. "Mas agora temos @badgalriri, direto da capa da Vogue deste mês."

A réplica da deusa de RiRi – que agora está abrigada entre mais de trinta mil obras da coleção de arte grega e romana do Museu – foi modelada após sua foto de capa para a edição de maio da Vogue.

Veja a estátua no vídeo acima!