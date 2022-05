After-party do MET Gala: veja looks de Blake Lively, Kourtney Kardashian e mais

As estrelas se reuniram no Metropolitan Museum of Art, nessa segunda-feira, 2 de maio para o Met Gala 2022. Realizado todos os anos para arrecadar dinheiro para o Costume Institute e para celebrar sua última exposição - este ano foi "Na América: Uma Antologia da Moda" - o baile é a grande oportunidade das estrelas para ousarem em seus visuais.

Da inesquecível transformação do vestido de Blake Lively ao incrível look de Kim Kardashian usando peça de Marilyn Monroe, houve milhares de momentos hipnotizantes no evento (se você perdeu algum dos looks do tapete vermelho, não se preocupe, você pode encontrá-los aqui).

Mas a diversão não acabou com o fim do baile. Os convidados mantiveram a curtição noite adentro, participando de muitas after-parties, onde usaram looks totalmente novos.