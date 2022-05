Veja todos os looks das Kardashian-Jenners no MET Gala 2022

Fazendo sua estreia no MET Gala, Khloé Kardashian vestiu-se para impressionar com um deslumbrante vestido Moschino, enquanto sua irmã Kourtney Kardashian - também lá pela primeira vez - foi a mistura perfeita de glamour e punk enquanto coordenava com seu noivo Travis Barker.

Claro, a veterana do evento, Kendall Jenner, trouxe seu estilo fashionista, vestindo um top cropped combinado com uma saia bufante dramática. Enquanto isso, Kylie Jenner voltou para a escadaria icônica do The MET em um look inspirado em noivas da Off-White – complementado com uma saia longa, babados e um véu de noiva – depois de pular a festa do ano passado.